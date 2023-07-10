Soğanlar artık ağlatmayacak

Woolworths’un Pazartesi günü yaptığı açıklamada göz yaşartmayan soğanda uçucu bileşikler diye de bilinen ve göz yaşarması ve tahrişine neden olan doğal kimyasal ve enzimlerin daha az bulunduğunu ifade edildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, “Adından da anlaşıldığı üzere bu eşsiz soğan türü kesildiğinde göz yaşartma ihtimali daha düşük” cümlelerine yer verildi.

DAHA AZ KESKİN VE DAHA TATLI

Ayrıca bu bileşiklerin miktarı sıradan soğanlarda hasattan sonra artarken, bu soğanlarda daha da azalıyor ve böylelikle bu soğanların göz yaşartma ihtimali zaman geçtikçe düşüyor.

Göz yaşartmayan soğanların onlarca yıl içinde çeşitli soğan türlerinin melezlenmesi gibi doğal yöntemler kullanılarak geliştirildiğini kaydeden Woolworths, bu soğanların sıradan kahverengi soğanlara göre daha az keskin ve biraz daha tatlı olduğunu söyledi.