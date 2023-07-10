Soğanlar artık ağlatmayacak

Avustralya’nın en büyük marketlerinden birisi olan Woolworths, yaptığı açıklamada eylül ayından itibaren göz yaşartmayan soğanı satışa sunacaklarını açıkladı.

Soğanlar artık ağlatmayacak

Woolworths’un Pazartesi günü yaptığı açıklamada göz yaşartmayan soğanda uçucu bileşikler diye de bilinen ve göz yaşarması ve tahrişine neden olan doğal kimyasal ve enzimlerin daha az bulunduğunu ifade edildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, “Adından da anlaşıldığı üzere bu eşsiz soğan türü kesildiğinde göz yaşartma ihtimali daha düşük” cümlelerine yer verildi.

DAHA AZ KESKİN VE DAHA TATLI

Ayrıca bu bileşiklerin miktarı sıradan soğanlarda hasattan sonra artarken, bu soğanlarda daha da azalıyor ve böylelikle bu soğanların göz yaşartma ihtimali zaman geçtikçe düşüyor.

Göz yaşartmayan soğanların onlarca yıl içinde çeşitli soğan türlerinin melezlenmesi gibi doğal yöntemler kullanılarak geliştirildiğini kaydeden Woolworths, bu soğanların sıradan kahverengi soğanlara göre daha az keskin ve biraz daha tatlı olduğunu söyledi.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu Güncel
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor Ekonomi
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu Güncel
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek Güncel
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek