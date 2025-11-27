Piyasada iki ana tarçın türü bulunmaktadır. Seylan tarçını ya da diğer adıyla Sri Lanka tarçını ya da gerçek tarçın olarak bilinen tür ile Cassia tarçını ya da Çin tarçını olarak bilinen tür. Seylan tarçını ince, açık kahverengi, çok katmanlı ve kolayca kırılabilen çubuklar halindedir. Kokusu yumuşak ve tatlıdır. Cassia tarçını ise kalın, sert, koyu kırmızımsı kahverengi tek parça kabuk şeklindedir ve tadı daha keskindir.

TARÇIN ALIRKEN MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Marketlerde ve aktarlarda öğütülmüş tarçın alırken içeriğinde ne olduğu bilinmediği için risk çok yüksektir. Ucuz fiyatlı ürünler genellikle Cassia türüdür. Güvenilir markalardan tarçını etiketli ürünleri tercih edin. Çubuk tarçın alacaksanız kolay kırılıp ufalanan, çok katmanlı ve açık renkli olanları seçin. Koku testi de önemlidir. Gerçek Seylan tarçını yumuşak ve tatlı kokar, Cassia ise daha keskin ve baharatlı kokar. Organik sertifikalı ürünler her zaman daha güvenilirdir.

TARÇININ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ FAYDALARI

Yapılan çok sayıda bilimsel çalışma tarçının özellikle tip 2 diyabet hastalarında kan şekerini düşürmede etkili olduğunu göstermektedir. Günde 1-6 gram tarçın tüketiminin açlık kan şekerini yüzde 10-29 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Tarçın insülin direncini azaltır, antioksidan etkisiyle kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir, LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürür. Ayrıca güçlü antimikrobiyal özelliği sayesinde gıda bozulmalarını önler ve ağız kokusuna karşı etkilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar tarçının Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olabileceğini ortaya koymuştur.

KIŞ AYLARINDA SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI TARÇIN TÜKETİMİ

Kış aylarında en sık başvurulan doğal yöntemlerden biri tarçınlı ıhlamur, tarçınlı zencefil çayı veya ballı tarçın karışımıdır. Boğaz ağrısı ve öksürük için bir bardak sıcak süte bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı Seylan tarçını ekleyip içmek oldukça etkilidir. Tarçın çayı hazırlamak için bir çubuk Seylan tarçınını 10 dakika kaynatıp içine karanfil ve zencefil ekleyebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için her sabah aç karnına bir çay kaşığı bal ile karıştırılmış tarçın tüketmek geleneksel bir yöntemdir.

TARÇININ ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar faydalı olsa da aşırı tüketim özellikle Cassia tarçını kullanıldığında karaciğer hasarına yol açabilir. Hamileler yüksek doz tarçından kaçınmalıdır çünkü rahim kasılmalarını artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar tarçını doktora danışmadan tüketmemelidir. Ağızda yanma, alerjik reaksiyon ve dilde uyuşma gibi yan etkiler görülebilir. Günlük güvenli tüketim miktarı yetişkinler için 1-2 çay kaşığı Seylan tarçınıdır.

ÇUBUK MU ÖĞÜTÜLMÜŞ MÜ DAHA FAYDALI?

Tarçın çubuğu her zaman öğütülmüş tarçından daha değerlidir çünkü uzun süre aroma ve uçucu yağlarını korur. Öğütülmüş tarçın hava ile temas ettiğinde etkin maddelerini hızla kaybeder. Ayrıca çubuk tarçında sahtecilik daha zor olduğu için gerçek olup olmadığını anlamak daha kolaydır. Taze tüketim için çubuğu kendiniz rendeleyebilir veya havanda döverek kullanabilirsiniz. Böylece hem daha yoğun aroma hem de daha yüksek fayda elde edersiniz.