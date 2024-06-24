Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti.
Altay, yaz aylarında vücut ısısını dengelemek için insanların soğuk suyla duş almalarının doğru olmadığını söyledi.
Vücudun ısısını düzenlemeye çalışırken soğuk su veya soğuk duşun kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebileceğini açıkladı.
Soğuk duşun, dolaşım bozukluklarına, damarların spazmına ve ani kan basıncı değişikliklerine neden olabileceği vurgulandı.
Altay, soğuk duşun tansiyon düşüklüğüne veya yüksekliğine bağlı bayılmalara yol açabileceğini ve kalp spazmlarına sebep olabileceğini ifade etti.
Prof. Dr Altay, vücudu serinletmek için tercih edilen yöntemin ılık duş almak olduğunu önerdi.
Ayrıca soğuk suya girilmesi gerekiyorsa bu işlemin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.