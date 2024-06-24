Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor

Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor
Düzenleme: Kaynak: AA

Prof. Dr. Servet Altay alınan soğuk duşun bazı hastalıklara yol açabileceğini açıkladı.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 2

Altay, yaz aylarında vücut ısısını dengelemek için insanların soğuk suyla duş almalarının doğru olmadığını söyledi.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 3

Vücudun ısısını düzenlemeye çalışırken soğuk su veya soğuk duşun kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebileceğini açıkladı.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 4

Soğuk duşun, dolaşım bozukluklarına, damarların spazmına ve ani kan basıncı değişikliklerine neden olabileceği vurgulandı.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 5

Altay, soğuk duşun tansiyon düşüklüğüne veya yüksekliğine bağlı bayılmalara yol açabileceğini ve kalp spazmlarına sebep olabileceğini ifade etti.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 6

Prof. Dr Altay, vücudu serinletmek için tercih edilen yöntemin ılık duş almak olduğunu önerdi.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 7

Ayrıca soğuk suya girilmesi gerekiyorsa bu işlemin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 8
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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 9
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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 10
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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 11
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Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor 12
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