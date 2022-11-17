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Soğuk duş faydalı

Soğuk duş almak, çoğu zaman işkence gibi görünse de aslında faydalı. İşte soğuk duşun yararları…

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:56
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Soğuk duş çok faydalı

Soğuk duş faydalı
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Kısa süreli soğuk duş, özellikle yaz aylarında vücudu dinç tutuyor. Ancak uzmanlar kışın da soğuk duş alınmasının yararlı olacağını belirtiyor. Ancak kısa süreli olmak kaydıyla…

Her şeyden önce soğuk duş vücudun dolaşım sistemini harekete geçiriyor. Soğuk duşun sağlık açısından faydaları bununla da sınırlı değil. Vücuttaki kanın tüm kılcal damarlara kadar ulaşmasını da sağlıyor. Kan akışı hızlanınca, soğuk duş iç organlara ulaşan kanı da artırıyor. Diğer bir faydası ise, iç organlardaki kan basıncının düşmesi sağlaması.

Soğuk duş kasları canlandırıyor, toksik ve zehirli atıkların temizlenmesini sağlıyor. Soğuk duş aynı zamanda mukoza zarını da güçlendiriyor ve soğuk algınlıklarına, alerjilere, gribe ve öksürüklere olan direnci artırıyor.

Soğuk duş vücuttaki yağların hızlı şekilde yakılmasını ve saçların daha sağlıklı hale gelmesini de beraberinde getiriyor.

Tüm bu yararlarının yanı sıra bir şeye dikkat etmek gerekiyor. O da soğuk duş alırken suyun altına birdenbire girmemeniz.

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