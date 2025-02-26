Soğuk günlerde içinizi ısıtan ikram!

Mersin Tarsus Belediyesi, "gelecek var" mottosuyla soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hizmet, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan ikram noktalarında, belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan sıcak çorba ve ekmek, vatandaşlara ikram edilerek soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor.

"SOSYAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN PROJELER HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Başkan Ali Boltaç, vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Tarsus Belediyesi olarak kentimizin her köşesinde sosyal dayanışmayı güçlendiren projeler hayata geçiriyoruz. Soğuk havalarda bir tas sıcak çorba ile vatandaşlarımızın içini ısıtmak, onlarla bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.