Dünya genelinde soğuk hava dalgalarının etkisini göstermeye başladığı bu günlerde, uzmanlar çocuklar ve yaşlı bireyler başta olmak üzere risk gruplarının beslenme düzenine azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı. Uzman görüşleri ve son bilimsel araştırmalar mercek altına alındı.

Bilimsel çalışmalar, doğru gıda tercihleri ve takviyelerin soğuk aylarda hastalıklara karşı kalkan oluşturduğunu ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Walter Willett, soğuk aylarda Akdeniz tipi beslenmenin önemini bir kez daha dile getirdi.

Prof. Willett, 60 yıl öncesinin beslenme alışkanlıklarına dönülmesi gerektiği yönündeki bilimsel kanıtların altını çizerek, bu modelin bol sebze, meyve ve tam tahılları içerdiğini, böylece gerekli mikro besinlerin alındığını ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN VİTAMİN VE MİNERAL ALARMI

Kış aylarında azalan güneş ışığı nedeniyle D vitamini eksikliğinin yaygınlaştığını belirten uzmanlar, bu durumun bağışıklık sistemini zayıflattığına dikkat çekti.

İngiliz beslenme ve sağlık uzmanı Dr. Sarah Brewer, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda yeterli D vitamini düzeyinin korunmasının, gribal enfeksiyonlar ve solunum yolu hastalıklarına karşı direnci artırdığını vurguladı. Dr. Brewer, yağlı balıklar, yumurta sarısı ve D vitamini ile güçlendirilmiş gıdaların tüketilmesini ya da doktor tavsiyesiyle takviye alınmasını önerdi.

Bilimsel araştırmalar, bağışıklık sistemi için hayati rol oynayan C vitamini ve Çinko alımının da soğuk dönemde artırılması gerektiğini gösterdi. Taze sıkılmış meyve sularının hemen tüketilmesi gerektiği, bekletildiğinde C vitamini içeriğinde ciddi kayıplar yaşandığı belirtildi.

LİFLİ GIDALAR VE SIVI TÜKETİMİ VURGULANDI

Yaşlılarda görülen hareketsizlik ve değişen beslenme düzenine bağlı kabızlık riskine karşı lifli gıdaların önemine değinildi.

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Genel Direktörü Dr. Laura Fernandez Celemin, tam tahıllar, baklagiller ve kış sebzelerinin diyete eklenmesinin bağırsak sağlığını desteklediğini ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Ayrıca vücut ısısının korunması ve metabolik işlevlerin devamı için kışın da yeterli sıvı alımının (günde en az 2-2,5 litre) ihmal edilmemesi gerektiği belirtildi.

Çocukların sebze tüketimini artırmak için de öneriler sunuldu. Uzmanlar, sevmedikleri kereviz, ıspanak gibi kış sebzelerinin püre, çorba, krep veya börek içine gizlenerek sunulmasının, çocukların bu besinleri tüketmesini sağlamada etkili bir yöntem olduğunu kaydetti.