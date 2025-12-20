Kış aylarının vazgeçilmezi tavuk suyu çorbası, boğaz enfeksiyonlarını yatıştırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Evde kolayca hazırlanan bu şifalı çorba ve türevleri sofraların yıldızı oluyor.

Tavuk suyu, özellikle boğaz ve bademciklerdeki iltihaplanmalara karşı doğal bir destekleyici olarak öne çıkıyor. Tavuk kemiklerinin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen bu besleyici sıvı, içerdiği kolajen, jelatin ve amino asitler sayesinde boğaz dokularını yatıştırıyor. Boğazdaki zararlı etken maddeleri azaltarak şişlik ve ağrıyı hafifletiyor. Ayrıca, sıcak buharı solunum yollarını açıyor ve mukusu incelterek balgam atımını kolaylaştırıyor. Bu özellikleriyle tavuk suyu, geleneksel bir remediden öte bilimsel temelli bir iyileştirici haline geliyor.

TAVUK SUYUNUN FAYDA SAĞLADIĞI HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Tavuk suyu, birçok yaygın kış hastalığında etkili bir yardımcı tedavi olarak kabul ediliyor. Özellikle soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmede ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar, tavuk suyunun içerdiği sistein adlı amino asidin, üst solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabileceğini gösteriyor. Bu madde, balgamı sulandırarak öksürüğü yatıştırıyor. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun virüslere karşı direncini artırıyor.

Kemik iliğinden gelen mineraller sayesinde eklem ağrılarına, romatizmaya ve hatta sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor. Dehidrasyonu önleyerek genel vücut direncini yükseltiyor, bağırsak sağlığını destekliyor ve iltihap önleyici etkisiyle kronik rahatsızlıklara da katkı sağlıyor. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunda güvenle tüketilebilen tavuk suyu, antibiyotik kullanımını azaltan doğal bir alternatif olarak öneriliyor.

KIŞIN İLK AKLA GELEN: TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kış aylarında hastalandığımızda annelerimizin ilk koşuşturduğu tarif olan tavuk suyu çorbası, evde oldukça basit malzemelerle hazırlanabiliyor. Öncelikle bir bütün tavuk veya kemikli parçalar tercih ediliyor. Geniş bir tencereye tavuğu yerleştirin, üzerine soğuk su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra oluşan köpükleri kevgirle alın ki suyunuz berrak olsun. Ardından bir adet büyük soğan ikiye bölünmüş halde, birkaç diş sarımsak, havuç, kereviz sapı ve defne yaprağı gibi aromatik sebzeleri ilave edin. Tuz ve karabiberi de unutmayın.

Kısık ateşte en az 2-3 saat, mümkünse 4-5 saat yavaş yavaş kaynatın. Bu uzun pişirme süresi, kemiklerden maksimum besin maddesinin suya geçmesini sağlıyor. Piştikten sonra tavuğu süzün, eti didikleyin ve suyu ayrı bir kapta saklayın. Çorba için suyuna tel şehriye veya arpa şehriye ekleyip pişirin, üzerine didiklenmiş tavuk eti ve limon suyu sıkarak servis yapın. Bu temel tarif, hem şifalı hem de lezzetli bir sonuç veriyor. Püf noktası: Asla sıcak suyla başlamayın, soğuk su besinlerin daha iyi çözünmesini sağlıyor.

Tavuk Suyuyla Hazırlanan Üç Leziz Yemek Tarifi Tavuk suyu sadece çorba olarak değil, birçok yemeğin temelini oluşturuyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz üç farklı tarif:

KLASİK ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

Hazırladığınız tavuk suyunu tencereye alın ve kaynatın. İçine bir avuç tel şehriye ekleyin, yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada tereyağında un kavurun, yavaş yavaş tavuk suyundan ekleyerek terbiye hazırlayın. Terbiyeyi çorbaya karıştırın, didiklenmiş tavuk eti ilave edin. Limon suyu ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis edin. Bu çorba, kış akşamlarının vazgeçilmezi oluyor.

Tavuklu Sebze Çorbası

Tavuk suyuna doğranmış patates, havuç, kabak ve brokoli gibi sebzeleri ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatın. İçine haşlanmış tavuk parçaları ve biraz krema veya yoğurt katın ki kıvamı daha yoğun olsun. Taze dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapın. Bu tarif, vitamin deposu bir alternatif sunuyor ve özellikle çocuklar için besleyici bir seçenek haline geliyor.

Tavuk Suyuyla Pişirilen Leziz Pilav

Bir tencerede tereyağını eritin, yıkanmış pirinci kavurun. Üzerine sıcak tavuk suyu ekleyin, oran olarak bir ölçü pirince bir buçuk ölçü su olacak şekilde ayarlayın. Tuz, karabiber ve biraz safran veya zerdeçal ilave ederek kısık ateşte demlenmeye bırakın. Piştikten sonra didiklenmiş tavuk eti karıştırın veya üstüne yerleştirin. Nohut ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Bu pilav, ana yemeklerin yanında harika bir eşlikçi oluyor.