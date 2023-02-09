Soğuk hava kalbi yoruyor

Araştırmalar, kış aylarında kan kolesterol düzeyinin yaz aylarına göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Soğuk hava; nabız artışı, pıhtılaşma artışı ve kan basıncı artışına neden olabilir. Bu durumlar özellikle koroner kalp hastalığı olanlarda ve belli bir yaşın üzerindeki kişilerde kalp krizini tetikleyebiliyor.

SOĞUK KALBİN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Soğuk havalarda koroner kalp hastalarının göğüs ağrısı eşiği düşer ve daha ılık havalara göre daha kolay göğüs ağrısı oluşur. Bunun nedenleri kalp damarlarındaki soğuğa bağlı büzüşme ve soğuğun vücudun enerji ihtiyacını, dolayısıyla kalbin yükünü artırmasıdır.

DİL ALTI HAPI BULUNDURUN

Bilinen bir kalp hastalığınız varsa açık havada çalışırken acil durumlarda almanız gereken ilaçlarınızı (dilaltı ilaçları gibi) yanınızda bulundurun. Önemli bir nokta da kalp krizi belirtilerini öğrenin ve kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuyla temasa geçin.

KIŞIN KALBİ NASIL KORURUZ

Özellikle soğuk havada yapılacak aktiviteler sırasında bazı önlemler alınması çok faydalıdır. Bu aktivite soğuk havada hafif bir yokuşta veya karlı bir yolda yürümek dahi olsa dikkat etmek gerekir.

Isı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için bere veya şapka kullanılmalıdır. Kalbin üzerine binen yükü azaltmak için sık sık dinlenme araları verilmelidir. Spor amaçlı yapılan bir aktivite ise sabah erken saatler ve güneşli günler tercih edilmelidir. Öncesinde ağır yemek yemekten ve alkol almaktan kaçınılmalıdır. Düzenli olarak egzersiz yapmıyor, orta yaş ve üzerindeyseniz, soğuk havada yeni egzersize başlayacaksanız öncesinde mutlaka doktorunuza danışın. Soğuğun etkisini en aza indirmek için birkaç kat halinde sıcak tutacak giysiler giyilmelidir.