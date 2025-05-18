Soğuk havalar dondurma satışlarını yavaşlattı!

Kaynak: İHA
Soğuk havalar dondurma satışlarını yavaşlattı!

Eskişehir'de geçmiş aylarda hava sıcaklarının ortalamaya göre düşük seyretmesi nedeniyle dondurma satışları yavaşladı.

Eskişehir'de geçmiş aylarda hava sıcaklarının ortalamaya göre düşük seyretmesi nedeniyle dondurma satışları yavaşladı.

Eskişehir'de 30 yıldır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, satışların nisan ayındaki serin havalar nedeniyle geçen seneye göre yavaş olduğunu belirtti. Bunun yanında dondurmacı Palas, vatandaşların en çok sırasıyla sade, kakaolu, karamelli, frambuazlı ve çilekli dondurmaları tercih ettiğini söyledi.

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"ORTALAMA 300 KİŞİ DONDURMA ALMAK İÇİN GELİYOR"

30 yıldır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, dondurma satışları hakkında, "Satışlar şu an çok güzel, havalar serin olduğundan biraz yavaş ama inşallah bu zamandan sonra hızlanır. Geçen sene ile kıyaslarsam bir tık daha yavaş ama dediğim gibi o da nisan ayının soğuk geçmesinden dolayı. Vatandaşlarımız en çok; sade, kakaolu, karamelli, frambuazlı ve çilekli dondurmaları tercih ediyor. Fiyatlarımızda geçen sene ile aynı 40 liraya satıyorduk. Bu sene de 40 liraya satıyoruz. Günde net bir rakam söylemek zor fakat ortalama 300-350 kişi dondurma almak için geliyor" dedi.

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