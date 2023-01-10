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Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır? Kış aylarında cilt soğuklardan nasıl korunur?

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle kolayca nemini kaybeden cilt bakıma ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar kış aylarında cilde iyi gelecek bazı bakım önerileriyle soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlattı. Peki, Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır? Kış aylarında cilde ne iyi gelir?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:21
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Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır? Kış aylarında cilt soğuklardan nasıl korunur?

Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır? Kış aylarında cilt soğuklardan nasıl korunur?
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Kış aylarında soğuk hava cilde doğrudan etki ederek cilt bariyerini güçsüz hale getirir. Soğuk havada kolayca tahriş olan cildi besleyerek bakım yapmak gerekiyor. Peki, Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır? Kış aylarında cilde ne iyi gelir?

Kış aylarında havaların soğuması nedeniyle cilt dış etkenlere karşı daha güçsüz hale gelir ve ciltte kuruluk, tahriş ve kaşıntı gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaya başlar. Bu sebeple soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendirmek ve cildin hasar görmesini engellemek gerekiyor. Peki, Soğuk havalarda cilde nasıl bakım yapılır?

KIŞ AYLARINDA CİLT SOĞUKLARDAN NASIL KORUNUR?

Kış aylarında havaların soğuması ile ciltte bazı sorunlar oluşmaya başlayabilir. Uzmanlar soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kışın cilt daha çabuk nemini kaybettiği için cilde daha özenli davranmak gerekiyor. Çünkü cilt kuruluğu çeşitli cilt problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Cildi yüzeyde saran yağ tabakası çevre ile insan derisi arasında koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu koruyucu bariyerin çeşitli sebeplerle bozulması deriden su kaybını artırarak kuruluğa ve dolayısıyla kaşıntıya sebep olur.

Kışın cilt kuruluğunu önlemek ve deride artan su kaybını engellemek için bol miktarda sıvı tüketmek gerekiyor.

Soğuğa bağlı bazı deri hastalıkları da kış aylarında ortaya çıkar. Özellikle kuru cilde sahip kişiler sonbahar ve kış aylarında vücuda nemlendirici kremler uygulamalı ve deri yağ bariyerini güçlendirmelidir.

Çok sıcak suyla duş alınmamalı, banyoda çok yoğun lif ve kese uygulaması yapılmamalı ve banyo sonrası vücut nemlendirilmelidir.

Karlı havalarda yansıyan güneş ultraviyole ışınları sebebiyle güneş yanığı riski arttığından mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler uygulanmalıdır.

Deri yaşlanmasının önemli sebeplerinden olan sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

Peeling, dermapen veya çeşitli lazer uygulamaları için güneşin az olduğu kış ayları tercih edilmelidir.

Özellikle dudaklar soğuktan çok etkilenir ve aşırı kurumaya eğilimlidir. Dudaklar özellikle iyi nemlendirilmelidir.

Banyoda klasik sabun veya duş jelleri yerine sabun içermeyen yıkama barları tercih edilebilir.

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