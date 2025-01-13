Soğuk havalarda kas ve eklem ağrıları olmaması için neler giyinilmeli? Uzmanlar açıkladı

Kış aylarında soğuk hava, vücudu olumsuz yönde etkileyebilir ve birçok insan için kas ve eklem ağrılarının daha belirgin hale gelmesine yol açabilir. Bu tür ağrılar, kısmi kas spazmlarından, eklem iltihaplarına kadar geniş bir yelpazede olabilir.

Soğuk hava, kasların ve eklemlerin daha sıkı ve daha az esnek hale gelmesine neden olabilir, bu da özellikle osteoartrit gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyler için büyük bir sorun oluşturur. Ancak, doğru giyim ve ısınma teknikleriyle bu ağrılar azaltılabilir.

SOĞUK HAVA VE KAS-EKLEM AĞRILARI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Soğuk havaların kas ve eklem ağrılarına neden olabileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

Romatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Soğuk hava, vücudun kan damarlarını daraltarak kasların daha az kan almasına neden olabilir. Bu da kasların sertleşmesine ve ağrıya yol açabilir. Özellikle eklem bölgelerinde bu sertleşme, osteoartrit gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir" dedi.

Ayrıca, soğuk havada kasların daha az esnek olması, burkulmalar ve kas ağrılarına neden olabilir.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Emily Green, "Soğuk havalar, vücutta spazmlara ve kas gerginliğine yol açabilir. Bu durum, eklem ağrılarıyla birleştiğinde, hareket kabiliyetini kısıtlar ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Soğuk havalarda vücut, eklem sıvısını daha az üreterek eklemdeki sürtünmeyi artırabilir, bu da ağrıya yol açar" şeklinde açıklama yaptı.

SOĞUK HAVALARDA KAS VE EKLEMLERİNİZİ KORUMAK İÇİN DOĞRU GİYSİ SEÇİMİ

Soğuk havalarda kas ve eklem sağlığını korumak için doğru kıyafet seçimi son derece önemli.

Uzmanlar, vücudu sıcak tutmanın ve kasları korumanın temel stratejilerinden birinin doğru katmanlı giyim olduğunu belirtti.

1. Katmanlı Giyim:

Soğuk havalarda katmanlı giyim, vücudun sıcaklığını korumaya yardımcı olur ve kasları rahat tutar.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Sarah White, "Katmanlı giyim, vücudu sıcak tutarken aynı zamanda terin ciltte birikmesini engeller. İç katmanlarda nemi emen ve vücuda yakın giyilen kumaşlar, vücut ısısını muhafaza ederken dış katmanlar ise rüzgar ve suya karşı koruma sağlar" dedi.

2. Termal İçlikler ve Kompresyon Giysiler:

Termal içlikler, soğuk havalarda kasların ısısını koruyarak kas ağrılarını engellemeye yardımcı olabilir.

Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "Termal içlikler, vücut sıcaklığını koruyarak kasların rahatlamasına ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, kompresyon giysileri kasları sıkı tutarak destekleyebilir ve olası kas yaralanmalarını engelleyebilir" dedi.

3. Eklemleri Koruyan Eldiven ve Ayakkabılar:

Soğuk havalarda eklemlerin koruyucu giysilerle sarılması, özellikle ellerdeki ve ayaklardaki eklem ağrılarını engelleyebilir.

Romatoloji uzmanı Dr. Susan Miller, "Kışın eldiven ve sıcak tutan ayakkabılar, eklemlerin hareket kabiliyetini artırarak ağrıları azaltabilir. Özellikle parmak eklemlerindeki gerginlikleri hafifletmek için uygun eldivenler ve parmakları koruyan giysiler tercih edilmelidir" dedi.

4. Sıcak Tutan Çoraplar ve Ayak Koruyucular:

Ayaklar, soğuk havalarda en fazla etkilenen bölgelerdir. Soğuk ayaklar, kas gerginliğine ve ağrılara neden olabilir.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Emine Kara, "Yüksek kaliteli yün çoraplar, ayakları sıcak tutarak kan dolaşımını iyileştirir ve kasların rahatlamasına yardımcı olur. Ayrıca, soğuk havada ayak koruyucular kullanmak, ayaklardaki eklem ağrılarını engelleyebilir" dedi.

5. Dış Katman: Suya ve Rüzgara Karşı Koruyucu Giysiler:

Kışın dışarıda geçirilen zaman boyunca, su geçirmez ve rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmeli.

Spor hekimliği uzmanı Dr. John Smith, "Dış katman giysileri, vücutta ısı kaybını önler ve eklemleri soğuktan korur. Bu tür giysiler, özellikle uzun süre dışarıda vakit geçirenler için gereklidir" açıklamasında bulunuyor.

EKSTRA İPUÇLARI: ISINMA VE ESNEME

Soğuk havalarda kas ve eklem ağrılarını önlemek için doğru giyim kadar, ısınma ve esneme hareketleri de son derece önemli.

Egzersiz fizyolojisi uzmanı Dr. Jennifer Lee, "Isınma hareketleri, kasları gevşeterek kan akışını artırır ve soğuk havada kasların sertleşmesini engeller. Ayrıca, esneme hareketleri eklem çevresindeki kasları rahatlatır ve eklem sertliğini azaltır" dedi.