Soğuk havalarda kilo alınır mı? İşin uzmanları açıklıyor...

Soğuk havalarda kilo alınırken bazı insanlar bu durumu çeşitli faktörlere bağlayabileceği bildirildi.

Ancak, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, soğuk hava kendi başına kilo alışına neden olmadığı da vurgulandı.

Soğuk hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanabileceği bildirildi. Örnek olarak soğuk hava sıcaklıklarında vücut enerji harcamayı artırarak daha fazla kalori yakma ihtiyacı duyabileceği verildi. Bu durumda, vücut enerji kaybını dengede tutmak için daha fazla kalori almak gerekebileceği bildirildi. Ancak, bu durum genellikle kilo alışına neden olmayacağının altı çizildi.

Araştırmalar, soğuk hava sıcaklıklarında vücut metabolizmasının artmasına dikkat çekti.

Ancak, bu artış genellikle kilo alışına neden olmayan düşük miktarda kalori tüketimini ifade etti.

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, "Soğuk havalarda metabolizma hızı artar, ancak bu durum kilo kaybı için yeterli değildir. İnsanlar genellikle daha fazla kalori alır" dedi.

Uzm. Dr. Elif Yılmaz, "Soğuk havalarda metabolizma hızı artabilir, ancak bu durum kilo kaybı için yeterli değildir. Dengeli bir beslenme ve düzenli fiziksel aktivite önemlidir" şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca, soğuk hava sıcaklıklarında daha fazla enerji harcamak, vücut kaslarının daha fazla kas kasılmasına ve daha fazla protein kullanılmasına neden olabilir. Bu da kilo alışına neden olmaz.

Uzman görüşlerine göre, soğuk hava sıcaklıklarında kilo alışına neden olabilecek başka bir faktör, soğuk hava koşullarında daha fazla beslenme ihtiyacı duyulması olduğu bildirildi. Ancak, bu durum genellikle kilo alışına neden olmayan düşük miktarda kalori tüketimini ifade etti. Ayrıca, soğuk hava sıcaklıklarında daha fazla enerji harcamak, vücut kaslarının daha fazla kas kasılmasına ve daha fazla protein kullanılmasına neden olabilir. Bu da kilo alışına neden olmaz.

Soğuk hava kendi başına kilo alışına neden olmaz. Ancak, soğuk hava koşullarında yaşanan değişiklikler ve daha fazla enerji harcamaya bağlı olarak kilo alışına neden olabilir. Bu durumda, dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz programı önemli.