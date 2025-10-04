Soğuk havaların şifası: Ihlamur nasıl kaynatılıp tüketilmeli?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan ıhlamur, doğru şekilde hazırlandığında ve tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlıyor. Özellikle grip, nezle ve boğaz ağrısı gibi mevsimsel hastalıklara karşı doğal bir koruma sunan bu bitki, yüzyıllardır halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyor.

IHLAMUR NASIL KAYNATILMALI?

Ihlamurun etkili olabilmesi için doğru şekilde demlenmesi büyük önem taşıyor. Bir fincan için yaklaşık bir tatlı kaşığı kuru ıhlamur yeterlidir. Önce su kaynatılır, ardından ocaktan alınarak içine ıhlamur eklenir. Bitki kaynar suyun içinde 5 ila 10 dakika arasında demlenmeye bırakılır. Ihlamurun kaynatılması önerilmez çünkü yüksek ısıda faydalı bileşenleri zarar görebilir. Demleme süresi uzatıldığında acılaşabilir, bu nedenle süreye dikkat edilmelidir.

EVDE IHLAMUR NASIL SAKLANMALI?

Ihlamurun tazeliğini koruyabilmesi için serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda saklanması gerekir. Cam kavanozlar veya ağzı sıkıca kapatılabilen bez torbalar ideal saklama yöntemlerindendir. Plastik kaplar nem tutabileceği için önerilmez. Ayrıca ıhlamurun bulunduğu ortamda başka keskin kokular olmamalı, aksi takdirde bitki bu kokuları çekebilir.

IHLAMUR NASIL TÜKETİLMELİ?

Ihlamur çayı sade olarak tüketilebileceği gibi bal, limon veya zencefil ile zenginleştirilebilir. Özellikle bal ile tatlandırıldığında boğaz yumuşatıcı etkisi artar. Limon ise C vitamini desteği sağlar. Ancak şeker eklemek önerilmez çünkü şeker, ıhlamurun doğal faydalarını azaltabilir. Çay şeklinde tüketilen ıhlamur, yemeklerden sonra içildiğinde sindirimi kolaylaştırır.

GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLMELİ?

Uzmanlar, yetişkin bireylerin günde 2 ila 3 bardak ıhlamur çayı tüketebileceğini belirtiyor. Fazla tüketim, özellikle tansiyon hastalarında olumsuz etkilere yol açabilir. Çocuklar için ise günde 1 bardak yeterlidir. Hamilelerin ve kronik hastalığı olanların doktora danışmadan tüketmemesi önerilir.

Ihlamur, sadece sağlık açısından değil, ekonomik olarak da değerli bir bitki. Türkiye’de kilogram fiyatı bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ıhlamur, hem iç pazarda hem de ihracatta rağbet görüyor. Özellikle doğal yollarla toplanan ve kurutulan ıhlamur, organik ürün pazarında yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz ağrısını hafifletir. Terlemeyi artırarak toksinleri atar. Sindirimi kolaylaştırır. Stresi azaltır, rahatlatıcı etkisi vardır. Uykuya geçişi kolaylaştırır