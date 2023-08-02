Soğuk içecek tüketirken dikkat

Editör: Ali Öncü



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, “Bu durum ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ritim problemi olanların soğuk içecek tüketmekten kaçınması gerekir. Soğuk içecekler, mide kaslarında kasılmaya ve yavaşlamaya neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler” dedi.

Türkiye’de yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde ani bir şekilde soğuk su ve buzlu içecek tüketenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Hakani Hazar, uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hazar, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalanların rahatlamak için hızlı soğuk su, buzlu çay-kahve veya meşrubat içerek farkında olmadan sağlıklarını riske attıklarına dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN TEHLİKELİ



Buzlu su, buzlu çay, buzlu kahve gibi içecekleri aniden tüketmenin sağlık için tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu bilgileri paylaştı:

“Gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su içmek, sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın başlıca kuralı olan su içmek, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Vücuttaki organların, dokuların sağlığı için bu kadar gerekli olan su içmeyle ilgili bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de suyun sıcak mı yoksa soğuk mu içilmesi gerektiğidir. Kimi görüşler soğuk su içmenin çok faydalı olduğu yönündeyken, kimi görüşler ise son derece sağlıksız olduğunu savunmaktadır. Oysa soğuk içecekler vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için önemli bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”

NEFES ALMAYI ZORLAŞTIRIR

Soğuk içecekler içmenin zararlarından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Soğuk suyun geniz mukozasını kalınlaştırdığı, sıcak suyun veya sıcak içeceklerin de daha rahat nefes almaya yardımcı olduğu belirlenmiştir” dedi.



KALP ATIŞ HIZINI DÜŞÜRÜR

Soğuk içeceklerin hızlı ve fazla miktarda tüketilmesinin kalp atış hızını düşürdüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ritim problemi olanların (kalp hastaları, yaşlı diyabetik hastalar) bu davranıştan kaçınması gerekir. Soğuk su ve buzlu içecekler, mide kaslarında kasılma ve yavaşlamaya da neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler” ifadelerini kullandı.

KİLO ALIMINI ARTIRIR

Buzlu su içmenin birçok kişi için zor gibi görünse de bazen vücudun ağırlığını da artırabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Bu durum pek çok kişiye şaşırtıcı gelebilir. Oysa bunun nedeni, yediğiniz yemeklerden sonra vücudun alınan yağları yakmak istemesi ancak buzlu suyun buna müsaade etmemesidir. Çünkü metabolizma yavaşladığından kilo alımı artacaktır” diye konuştu.

BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Kontrollü ve yavaş şekilde soğuk su içmenin egzersiz yapan kişilerin performansını artırabileceği yönünde bazı görüşler olsa da genel olarak bu davranıştan uzak durmanın sağlık için daha faydalı olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Unutulmamalıdır ki, soğuk su içmek, yemek borusunu etkiler ve bu konuda hassas olan kişilerde durumu kötüleştirebilir. Buz gibi su içmek, bazı insanlarda, özellikle migren ile yaşayanlarda baş ağrısına neden olabilir. İnsanlar, sıcaklıklarına bakmaksızın yeterince su aldıklarından emin olmalıdır ve her gün en az 2-3 litre su içmeye özen göstermelidir” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA