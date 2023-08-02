Soğuk içecek tüketirken dikkat

İşte,“Soğuk içecekler kalp sağlığını riske atabilir mi” sorusunun yanıtı…

KAYNAK: DHA
Soğuk içecek tüketirken dikkat

Editör: Ali Öncü

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, “Bu durum ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ritim problemi olanların soğuk içecek tüketmekten kaçınması gerekir. Soğuk içecekler, mide kaslarında kasılmaya ve yavaşlamaya neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler” dedi.

Türkiye’de yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde ani bir şekilde soğuk su ve buzlu içecek tüketenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Hakani Hazar, uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hazar, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalanların rahatlamak için hızlı soğuk su, buzlu çay-kahve veya meşrubat içerek farkında olmadan sağlıklarını riske attıklarına dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN TEHLİKELİ

Buzlu su, buzlu çay, buzlu kahve gibi içecekleri aniden tüketmenin sağlık için tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu bilgileri paylaştı:

“Gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su içmek, sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın başlıca kuralı olan su içmek, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Vücuttaki organların, dokuların sağlığı için bu kadar gerekli olan su içmeyle ilgili bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de suyun sıcak mı yoksa soğuk mu içilmesi gerektiğidir. Kimi görüşler soğuk su içmenin çok faydalı olduğu yönündeyken, kimi görüşler ise son derece sağlıksız olduğunu savunmaktadır. Oysa soğuk içecekler vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için önemli bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”

NEFES ALMAYI ZORLAŞTIRIR

Soğuk içecekler içmenin zararlarından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Soğuk suyun geniz mukozasını kalınlaştırdığı, sıcak suyun veya sıcak içeceklerin de daha rahat nefes almaya yardımcı olduğu belirlenmiştir” dedi.

KALP ATIŞ HIZINI DÜŞÜRÜR

Soğuk içeceklerin hızlı ve fazla miktarda tüketilmesinin kalp atış hızını düşürdüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ritim problemi olanların (kalp hastaları, yaşlı diyabetik hastalar) bu davranıştan kaçınması gerekir. Soğuk su ve buzlu içecekler, mide kaslarında kasılma ve yavaşlamaya da neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler” ifadelerini kullandı.

KİLO ALIMINI ARTIRIR

Buzlu su içmenin birçok kişi için zor gibi görünse de bazen vücudun ağırlığını da artırabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Bu durum pek çok kişiye şaşırtıcı gelebilir. Oysa bunun nedeni, yediğiniz yemeklerden sonra vücudun alınan yağları yakmak istemesi ancak buzlu suyun buna müsaade etmemesidir. Çünkü metabolizma yavaşladığından kilo alımı artacaktır” diye konuştu.

BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Kontrollü ve yavaş şekilde soğuk su içmenin egzersiz yapan kişilerin performansını artırabileceği yönünde bazı görüşler olsa da genel olarak bu davranıştan uzak durmanın sağlık için daha faydalı olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Unutulmamalıdır ki, soğuk su içmek, yemek borusunu etkiler ve bu konuda hassas olan kişilerde durumu kötüleştirebilir. Buz gibi su içmek, bazı insanlarda, özellikle migren ile yaşayanlarda baş ağrısına neden olabilir. İnsanlar, sıcaklıklarına bakmaksızın yeterince su aldıklarından emin olmalıdır ve her gün en az 2-3 litre su içmeye özen göstermelidir” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Yasadışı bahsin anlatıldığı yazı bahis baronunun başvurusuyla engellendi Güncel
Yasadışı bahsin anlatıldığı yazı bahis baronunun başvurusuyla engellendi
Elazığspor Moldova ekibini devirdi Spor
Elazığspor Moldova ekibini devirdi
Sevda Erginci depremde kurtarılan atı sahiplendi Magazin
Sevda Erginci depremde kurtarılan atı sahiplendi
Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti Magazin
Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti
Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı Güncel
Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı
Zonguldak'ta kargo aracı 6 yaşındaki çocuğu ezdi Güncel
Zonguldak'ta kargo aracı 6 yaşındaki çocuğu ezdi
Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı Magazin
Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı