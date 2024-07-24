Soğuk içeceklere dev zam. Vatandaş artık sadece su içebilecek

Yaz sıcağında bunalan vatandaşlara bir kötü haber de soğuk içecek sektöründen geldi. Soğuk içeceklere rekor bir zam geldi.

Yüksek enflasyon ve düşük maaşlar altında ezilen vatandaşa soğuk içecek içmek lüks oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir zam haberi daha verdi. Uludağ İçecek ürünlerinin birçoğu zamlandı. Dündar'ın açıklamasına göre Uludağ Limonata ve 1 litrelik Frutti extralar yüzde 15 ile yüzde 19.5 oranında zam gördü.

Erol Dündar, Uludağ Limonata ve Frutti Extra ürünlerinin fiyatlarında yapılan zammı duyurması ile birlikte birçok vatandaş yorumları ile tepki gösterdi.

Erol Dündar zamlı yeni listeyi de paylaştı.