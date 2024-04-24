Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor

Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor
Kaynak: AA
Kış aylarının çetin geçmesi sebebiyle soğuk havası türkülere bile konu olan Erzurum'da ilkbaharda yaşanan sıcak hava, yaz mevsimini aratmıyor.
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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 1

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerinin de konusu olan şehirde, Nisan ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 2

Gündüz hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı şehirde, vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla, tarihi yerlerin çevresi ile park, bahçe ve spor alanlarında kalabalık oluşturdu.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 3

Atatürk Üniversitesinin çam ağaçlarıyla çevrili olan kampüsünde çimler üzerinde oturarak zaman geçiren öğrenciler, güzel havanın keyfini çıkarıyor.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 4

Bazı üniversite öğrencileri ise kampüsteki spor tesislerinde futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 5

Açık havadaki spor tesislerinin dolup taştığı şehirde, mesire alanları ile cadde ve sokaklardaki yoğunluk da dikkat çekiyor.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 6

Üniversite öğrencisi Zehra Ayyüce Gezay, AA muhabirine, soğuk havalardan sonra dışarıya çıkıp güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 7

Gezay, şehirde kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve çetin geçtiğini söyledi.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 8

Açıklamalarına devam eden Gezay, "Erzurum'a gelmeden önce arkadaşlarım ve akrabalarım çok soğuk olduğunu belirterek korkutmuşlardı beni ama şu anda hava çok sıcak içimiz ısındı, mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 9

Vatandaşlardan 63 yaşındaki İsmail Gülden ise Erzurum'da sıcaklığın kış mevsiminde sıfırın altında 30-40 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

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Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor 10

Havanın bu yıl çok sıcak geçtiğini vurgulayan Gülden, "Bu sene hakikaten bu havaya hayret ettik. Çok sıcak geçiyor." şeklinde konuştu.

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