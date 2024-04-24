Soğuk iklimiyle bilinen Erzurum yaz gibi bir ilkbahar yaşıyor

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerinin de konusu olan şehirde, Nisan ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Gündüz hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı şehirde, vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla, tarihi yerlerin çevresi ile park, bahçe ve spor alanlarında kalabalık oluşturdu.
Atatürk Üniversitesinin çam ağaçlarıyla çevrili olan kampüsünde çimler üzerinde oturarak zaman geçiren öğrenciler, güzel havanın keyfini çıkarıyor.
Bazı üniversite öğrencileri ise kampüsteki spor tesislerinde futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.
Açık havadaki spor tesislerinin dolup taştığı şehirde, mesire alanları ile cadde ve sokaklardaki yoğunluk da dikkat çekiyor.
Üniversite öğrencisi Zehra Ayyüce Gezay, AA muhabirine, soğuk havalardan sonra dışarıya çıkıp güzel zaman geçirdiklerini söyledi.
Gezay, şehirde kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve çetin geçtiğini söyledi.
Açıklamalarına devam eden Gezay, "Erzurum'a gelmeden önce arkadaşlarım ve akrabalarım çok soğuk olduğunu belirterek korkutmuşlardı beni ama şu anda hava çok sıcak içimiz ısındı, mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan 63 yaşındaki İsmail Gülden ise Erzurum'da sıcaklığın kış mevsiminde sıfırın altında 30-40 dereceye kadar düştüğünü belirtti.
Havanın bu yıl çok sıcak geçtiğini vurgulayan Gülden, "Bu sene hakikaten bu havaya hayret ettik. Çok sıcak geçiyor." şeklinde konuştu.