Soğuk hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen soğuk ısırması yaralanması dokuların donmasıyla meydana gelir. Donma olaylarında soğuk ısırması yaralanmasına dikkat etmek gerekiyor. Peki, soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

SOĞUK ISIRMASI NEDİR?

Soğuk ısırması derinin ve altındaki dokuların donmasıyla oluşan bir yaralanmadır. Soğuk ısırması olarak bilinen donma olayının en erken evresinde ciltte kalıcı bir hasar oluşmaz.

Donma kötüleştikçe cilt sertleşebilir veya mumsu görünebilir.

Soğuk, rüzgârlı havalarda maruz kalan cilt, donmaya karşı en savunmasızdır, ancak eldiven veya diğer giysilerle kaplı cildi etkileyebilir. Başka biri kişi söyleyene kadar donma olduğunu fark etmeyebilirsiniz.

Soğuk ısırması sorununu yeniden ısıtarak tedavi edebilirsiniz. Diğer tüm donma cilt, kas, kemik ve diğer dokulara kalıcı hasar verebileceğinden tıbbi müdahale gerektirir.

DONMA BELİRTİLERİ NELER?

-İlk başta, soğuk cilt ve karıncalanma hissi

-Uyuşma

-Durumun ciddiyetine ve normal cilt rengine bağlı olarak kırmızı, beyaz, mavimsi beyaz, grimsi sarı, morumsu, kahverengi veya kül rengi görünen cilt

-Sert veya mumsu görünümlü cilt

-Eklem ve kas sertliğine bağlı sakarlık

-Şiddetli vakalarda yeniden ısıtmadan sonra kabarma

Soğuk ısırması en çok el parmakları, ayak parmakları, burun, kulaklar, yanaklar ve çenede görülür. Cilt uyuşması nedeniyle, birisi işaret edene kadar donma olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Etkilenen bölgenin rengindeki değişiklikleri kahverengi veya Siyah ciltte görmek zor olabilir.

DONMA BİRKAÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞEBİLİR

Soğuk Isırması: Soğuk ısırması, hafif bir donma şeklidir. Sürekli soğuğa maruz kalma, etkilenen bölgede uyuşmaya neden olur. Cildiniz ısındıkça ağrı ve karıncalanma hissedebilirsiniz.

Yüzeysel donma: Yüzeysel donma cilt renginde hafif değişikliklere neden olur. Cilt ısınmaya başlayabilir ciddi cilt tutulumunun bir işareti. Bu aşamada donmayı yeniden ısıtma ile tedavi ederseniz, cilt yüzeyi benekli görünebilir. Ve batma, yanma ve şişme fark edebilirsiniz. Cildi yeniden ısıttıktan 12 ila 36 saat sonra sıvı dolu bir kabarcık görünebilir.

Derin (şiddetli) donma: Donma ilerledikçe, derinin tüm katmanlarını ve altındaki dokuları etkiler. Cilt beyaza veya mavi-griye döner ve bölgedeki tüm soğuk, ağrı veya rahatsızlık hissini kaybedersiniz. Eklemler veya kaslar çalışmayı durdurabilir. Yeniden ısıtmadan 24 ila 48 saat sonra büyük kabarcıklar oluşur. Doku öldükçe siyahlaşır ve sertleşir.

DONMA OLAYLARINDA NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİYOR?

Aşağıdakileri yaşarsanız donma için tıbbi yardım alın:

-Yüzeysel veya derin donma belirti ve semptomları

-Donmuş bölgede artan ağrı, şişme, iltihaplanma veya akıntı

-Ateş

-Yeni, açıklanamayan semptomlar

-Sert, soğuk, lekeli cilt için acil yardım alın.