13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

Soğuk ısırma rahatsızlığı derinin altında dokuların donmasıyla oluşan bir yaralanmadır. Soğuk cilt ve karıncalanma gibi belirtilerle soğuk ısırma rahatsızlığı kendini göstermektedir. Peki, soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:11
Takip Et

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?
+
Aa
-

Soğuk hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen soğuk ısırması yaralanması dokuların donmasıyla meydana gelir. Donma olaylarında soğuk ısırması yaralanmasına dikkat etmek gerekiyor. Peki, soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması belirtileri nelerdir?

SOĞUK ISIRMASI NEDİR?

Soğuk ısırması derinin ve altındaki dokuların donmasıyla oluşan bir yaralanmadır. Soğuk ısırması olarak bilinen donma olayının en erken evresinde ciltte kalıcı bir hasar oluşmaz.

Donma kötüleştikçe cilt sertleşebilir veya mumsu görünebilir.

Soğuk, rüzgârlı havalarda maruz kalan cilt, donmaya karşı en savunmasızdır, ancak eldiven veya diğer giysilerle kaplı cildi etkileyebilir. Başka biri kişi söyleyene kadar donma olduğunu fark etmeyebilirsiniz.

Soğuk ısırması sorununu yeniden ısıtarak tedavi edebilirsiniz. Diğer tüm donma cilt, kas, kemik ve diğer dokulara kalıcı hasar verebileceğinden tıbbi müdahale gerektirir.

DONMA BELİRTİLERİ NELER?

-İlk başta, soğuk cilt ve karıncalanma hissi

-Uyuşma

-Durumun ciddiyetine ve normal cilt rengine bağlı olarak kırmızı, beyaz, mavimsi beyaz, grimsi sarı, morumsu, kahverengi veya kül rengi görünen cilt

-Sert veya mumsu görünümlü cilt

-Eklem ve kas sertliğine bağlı sakarlık

-Şiddetli vakalarda yeniden ısıtmadan sonra kabarma

Soğuk ısırması en çok el parmakları, ayak parmakları, burun, kulaklar, yanaklar ve çenede görülür. Cilt uyuşması nedeniyle, birisi işaret edene kadar donma olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Etkilenen bölgenin rengindeki değişiklikleri kahverengi veya Siyah ciltte görmek zor olabilir.

DONMA BİRKAÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞEBİLİR

Soğuk Isırması: Soğuk ısırması, hafif bir donma şeklidir. Sürekli soğuğa maruz kalma, etkilenen bölgede uyuşmaya neden olur. Cildiniz ısındıkça ağrı ve karıncalanma hissedebilirsiniz.

Yüzeysel donma: Yüzeysel donma cilt renginde hafif değişikliklere neden olur. Cilt ısınmaya başlayabilir ciddi cilt tutulumunun bir işareti. Bu aşamada donmayı yeniden ısıtma ile tedavi ederseniz, cilt yüzeyi benekli görünebilir. Ve batma, yanma ve şişme fark edebilirsiniz. Cildi yeniden ısıttıktan 12 ila 36 saat sonra sıvı dolu bir kabarcık görünebilir.

Derin (şiddetli) donma: Donma ilerledikçe, derinin tüm katmanlarını ve altındaki dokuları etkiler. Cilt beyaza veya mavi-griye döner ve bölgedeki tüm soğuk, ağrı veya rahatsızlık hissini kaybedersiniz. Eklemler veya kaslar çalışmayı durdurabilir. Yeniden ısıtmadan 24 ila 48 saat sonra büyük kabarcıklar oluşur. Doku öldükçe siyahlaşır ve sertleşir.

DONMA OLAYLARINDA NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİYOR?

Aşağıdakileri yaşarsanız donma için tıbbi yardım alın:

-Yüzeysel veya derin donma belirti ve semptomları

-Donmuş bölgede artan ağrı, şişme, iltihaplanma veya akıntı

-Ateş

-Yeni, açıklanamayan semptomlar

-Sert, soğuk, lekeli cilt için acil yardım alın.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.