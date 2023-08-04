Soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifinin malzemeleri neler?

Sıcak havalarda soğuk içecek tüketmek isteyen kişiler sık sık soğuk kahve tariflerini araştırıyor. Günün her saatinde tüketebileceğiniz soğuk kahve tarifini sizler için derledik. Peki, soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifinin malzemeleri neler?

Soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifinin malzemeleri neler?

Yaz aylarında pek çok kişi soğuk kahve tarifleriyle serinlemeye çalışıyor. Pratik olduğu kadar lezzetli olan soğuk kahve tarifini günün her saati yapabilirsiniz. Peki, soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifinin malzemeleri neler?

SOĞUK KAHVE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım çay bardağı soğuk su

- 2 yemek kaşığı instant kahve

- 2 adet esmer şeker

- 2-3 adet buz küpü

- 1 su bardağı soğuk süt

soguk-turk-kahvesi-yapimi.jpg

SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

Blander haznesinde toz şeker, su ve instant kahve karıştırılır. Karışım eriyene kadar blender çalıştırılır.

Blendarın içerisine soğuk süt eklenerek köpükleşene kadar karıştırılır. Sonra buz parçaları da blendera ilave edilir. Buzlar parçalana kadar söz konusu karışım blenderda çekilir.

Akabinde hazırlanan karışım istenilen bardağa koyulabilir. Ayrıca hazırlanan karışım servis edilmeden önce isteğe bağlı olarak çikolata rendesi ya da çilek gibi süslemeler yapılabilir.

Soğuk kahveniz hazır, afiyet olsun.

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Hande Erçel'in abisi 'Masumlar Apartmanı'ndan çıktı Magazin
Hande Erçel'in abisi 'Masumlar Apartmanı'ndan çıktı
Arap yayıncı, Türklere hakaretler yağdırdı: "Türkiye'ye gitmeyin çağrısı" yaptı Güncel
Arap yayıncı, Türklere hakaretler yağdırdı: "Türkiye'ye gitmeyin çağrısı" yaptı
Rüyada oda görmek ne demek? Rüyada oda görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada oda görmek ne demek? Rüyada oda görmenin anlamı nedir?
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 3 kişi yakalandı Güncel
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 3 kişi yakalandı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Dünya
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor Spor
Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor
Bankada parası olanlara kötü haber geldi Ekonomi
Bankada parası olanlara kötü haber geldi