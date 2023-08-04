Yaz aylarında pek çok kişi soğuk kahve tarifleriyle serinlemeye çalışıyor. Pratik olduğu kadar lezzetli olan soğuk kahve tarifini günün her saati yapabilirsiniz. Peki, soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifinin malzemeleri neler?

SOĞUK KAHVE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım çay bardağı soğuk su

- 2 yemek kaşığı instant kahve

- 2 adet esmer şeker

- 2-3 adet buz küpü

- 1 su bardağı soğuk süt

SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

Blander haznesinde toz şeker, su ve instant kahve karıştırılır. Karışım eriyene kadar blender çalıştırılır.

Blendarın içerisine soğuk süt eklenerek köpükleşene kadar karıştırılır. Sonra buz parçaları da blendera ilave edilir. Buzlar parçalana kadar söz konusu karışım blenderda çekilir.

Akabinde hazırlanan karışım istenilen bardağa koyulabilir. Ayrıca hazırlanan karışım servis edilmeden önce isteğe bağlı olarak çikolata rendesi ya da çilek gibi süslemeler yapılabilir.

Soğuk kahveniz hazır, afiyet olsun.