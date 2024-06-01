Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz?
Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk Savaş'ın buz gibi koridorlarında dolaşan bir isim, Almanya'nın siyasi tarihine damgasını vurdu: Günter Guillaume. Doğu Almanya'nın en ünlü casusu olarak bilinen Guillaume, Batı Alman hükümetinin derinliklerine sızmış ve 1974 yılında ortaya çıkarılmasıyla birlikte, Batı Almanya Şansölyesi Willy Brandt'ın istifasına yol açan politik bir depreme neden oldu.