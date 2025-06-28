Soğuk savaş: Galatasaray kutlamasında Fatih Terim'den şok tavır

Galatasaray, Süper Lig’deki 25’inci şampiyonluğunu Bodrum'da yaptığı geceyle kutladı. Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Yalıkavak’ta bulunan bir mekanda yapılan kutlamaya başkan Dursun Özbek, yönetim, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Sezonu Al-Shabab takımının başında geçiren Fatih Terim, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı verdi ve Bodrum'daki evinde dinleniyor. Terim'in evinin bahçesinde beş yıldızlı Galatasaray bayrağı bulunuyor. Bodrum'daki 'beş yıldız' kutlamasında dikka çeken olaysa sarı kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bulunmamasıydı. Bunun nedeninin Dursun Özbek ile Fatih Terim arasındaki gerginlik olduğu belirtiliyor.

Özbek ve Terim geçen hafta sonu Türk futbolunun sevilen ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da yapılan düğününde bir araya gelmişti. Yan yana masalarda oturan ikilinin hiç selamlaşmadığı ortaya çıkmıştı. Özbek ve Terim sadece çağrıldıkları sahnede el sıkışmıştı.

Fatih Terim, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alıyor. Galatasaray'a 1974'te gelen Terim, 1984-1985'in sonuna kadar 11 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Toplam 402 resmi maça çıkan Fatih Terim, takım kaptanlığı da yaptı. 1996'da Terim Galatasaray Teknik Direktörü oldu. Terim yönetiminde Galatasaray 2000'de UEFA Kupası'nı kazandı. Süper Lig'de sekiz, Türkiye Kupası'nda ise üç kez şampiyon oldu. Terim'ın başarıları arasında iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki kez TFF Süper Kupa ve üç kez TSYD Kupası'nı kaldırmak da bulunuyor.