Soğuk Savaş sunucusu ve konuğuyla ilgili sıcak gelişme!

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soğuk Savaş programının sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı!

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklandı.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin özür mesajı paylaşarak şu ifadelere yer vermişti:

Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum.

Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.