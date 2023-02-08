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Kış aylarında kas ağrılarına doğal çözümler

Soğuk havalar kas ağrılarına neden oluyor. Doğal çözümlerin ağrı kesici etkisiyle bir nebze de olsa rahatlamak mümkün. İşte o doğal çözümler.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:15
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Soğuk ve dondurucu havalarda kas ağrılarına doğal çözümler

Kış aylarında kas ağrılarına doğal çözümler
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Uzmanlar bu ağrıların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü, doğal çay ve karışımların iyi geldiğini belirtiyor. Kaslara aşırı yüklenme, kötü duruş pozisyonu, psikolojik gerilimler ve soğuk algınlığı can yakan kulunç ağrılarının başında geliyor.
İşte o doğal çözümler.

Pelin
Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı pelin otu atın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra süzerek günde 3 öğün tüketin.

Mısır püskülü
Bir litre suyun içine yeteri miktarda mısır püskülü katın. Kaynadıktan sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulanmalı.

Nane
Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı nane atın. Demledikten sonra süzün. Günde 3 öğün birer çay fincanı yeterli.

Portakal kabuğu
Cam bir kavanozun yarısına kadar saf zeytinyağı koyun. Ardından küçük parçalara ayrılmış portakal kabuklarını ekleyin. 2 hafta kadar güneş alabileceği bir yere bırakın. Ağrı olan bölgelere masaj yapın.

Papatya
İnce kıyılmış taze papatya çiçeğini bir şişenin ağzına kadar doldurun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp 2 hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletin. İyice süzdükten sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulayın.

Lahana
Lahananın yapraklarını kaynatın. Ağrılı bölgeye sıcak halde bastırın. Soğumasına yakın sıcak olan yenisi ile değiştirin. Lahana kaynadıktan sonra kıyarak lapa haline getirin. Sıcak bir bezin içine koyup, ağrılı bölgeye sarın.

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