Soğukta ATM'ye sığındı! İşlem için gelenlerin ilgi odağı oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Soğukta ATM'ye sığındı! İşlem için gelenlerin ilgi odağı oldu

Ardahan'da havaların soğuk olmasıyla bankanın ATM'sine sığınan kedi, para çekmeye gelenlerin ilgi odağı oldu. İşlem için gelenler kedinin bulunduğu yerden kalkmasını bekledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6,7 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da, Kongre Caddesi'nde, bir bankaya ait ATM'ye sığınan kedi, soğuktan korunmaya çalıştı. Para çekmeye gelenler, ATM'deki kediyi görünce şaşırdıklarını söyledi.

ATM'de işlem yapmak isteyen Özgür Avşar, kedinin bulunduğu yerden kalkmasını beklerken, "ATM sıcak olduğundan kedi burayı yuva yapmış. Para çekmek için geldiğimde kedi buradaydı. Bir süre bekledim ama hiç umurunda olmadı. Kartı uzattığımda ise müsaade etmedi. Kendisine kıyamadığımdan bir süre bekledim. Sonunda anlaştık. Bana müsaade etti, ben de nihayet para çektim" dedi.

Soğukta ATM'ye sığındı! Gelenleri işlem için bekletti

Soğukta ATM'ye sığındı! Gelenleri işlem için bekletti

Soğukta ATM'ye sığındı! Gelenleri işlem için bekletti

Soğukta ATM'ye sığındı! Gelenleri işlem için bekletti

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