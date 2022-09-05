5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Söğüt Ağacının faydaları bilim insanlarına parmak ısırtıyor

Söğüt Ağacının faydaları bilim insanlarına parmak ısırtıyor

Evrende sayılamayacak kadar bitki türü var. Söğüt ağacı da onlardan sadece biri. Antik dönemden beri bilinen söğüt ağacı tam bir şifa deposu. İşte o mitolojik ağacın bilinmeyenleri ve insanlara faydası…

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:15
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:25
Takip Et

Söğüt Ağacının faydaları neler?

Söğüt Ağacının faydaları bilim insanlarına parmak ısırtıyor
+
Aa
-

Bazı ağaçların dal ve yapraklarından şifa fışkırır. İçeriklerindeki özler bilimde kullanılarak insanoğluna yaşam ışığı katar. Söğüt ağacı da öyledir. Hem doğayı süsler hem de pek çok alanda hastalıklara deva olur. Doğada 250 farklı türü bulunan söğüt ağacının yapısındaki mineralleri ve kabuğundaki vitaminleriyle söğüt ağacının faydalarından bazıları şunlar:
Söğüt ağacı, kozmetik ve tıp alanında kullanılmakta.
Mısırlılar ve Sümerler, söğüt ağacının yapraklarını çiğneyerek ağrı kesici olarak kullanmışlardı. Söğüt ağacının kabuğunda bulunan “salisik asit” pek çok ilaç içeriğinde yerini aldı.
Söğüt ağacının tarihteki geçmişine baktığınızda Hipokrat tarafından ağrı kesici olarak keşfedildiğini, 1838 senesinde asit olarak değerlendirildiğini, 1899 yılında ise aspirin olarak kullanıldığını görebilirsiniz.
Mevlana ise Mesnevi adlı eserinde, “Parlak güneş benimle tutulsun… söğüdün sırrı açıklansın.” demektedir. Bu alıntı da söğüt ağacının kehanet olduğu yönünde bilgileri ifade eder.Latince’de Söğüt Ağacı için; Salvia kelimesi kullanılır. O kelime şifa veren anlamını gelir.
Bir toplumda yön gösteren ve yükselmiş kişileri temsil eder Söğüt Ağacı.
Bilinen bir diğer bilgi de söğüt ağacının kehanet olarak kullanılması. Anadolu’da İskitler’in söğüt dallarını yere koyup geleceği gördüğü bilinir. Heredot bu durum için bir kehanet olduğunu belirtir.

SÖĞÜT AĞACININ FAYDALARI

Söğüt ağacı yaprağı kurutulur ve bitki çayı olarak tüketilirse egzama tedavisinde kullanılır.
Yaprakları ezildikten sonra siğil olan bölgeye sürülürse şifa verir.
Çayı ishali keser
İştah açar.
Bağırsakları kontrol altına alır.
Stresi azaltır
Bazı aspirinlerde söğüt ağacı özü kullanılır. İyi bir ağrı kesicidir.
Kan sulandırıcı özelliği vardır.
Eklem ağrılarına iyi gelir.
Kireçlenmeyi önler.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
2
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
3
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.