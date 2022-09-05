Söğüt Ağacının faydaları bilim insanlarına parmak ısırtıyor

Bazı ağaçların dal ve yapraklarından şifa fışkırır. İçeriklerindeki özler bilimde kullanılarak insanoğluna yaşam ışığı katar. Söğüt ağacı da öyledir. Hem doğayı süsler hem de pek çok alanda hastalıklara deva olur. Doğada 250 farklı türü bulunan söğüt ağacının yapısındaki mineralleri ve kabuğundaki vitaminleriyle söğüt ağacının faydalarından bazıları şunlar:

Söğüt ağacı, kozmetik ve tıp alanında kullanılmakta.

Mısırlılar ve Sümerler, söğüt ağacının yapraklarını çiğneyerek ağrı kesici olarak kullanmışlardı. Söğüt ağacının kabuğunda bulunan “salisik asit” pek çok ilaç içeriğinde yerini aldı.

Söğüt ağacının tarihteki geçmişine baktığınızda Hipokrat tarafından ağrı kesici olarak keşfedildiğini, 1838 senesinde asit olarak değerlendirildiğini, 1899 yılında ise aspirin olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

Mevlana ise Mesnevi adlı eserinde, “Parlak güneş benimle tutulsun… söğüdün sırrı açıklansın.” demektedir. Bu alıntı da söğüt ağacının kehanet olduğu yönünde bilgileri ifade eder.Latince’de Söğüt Ağacı için; Salvia kelimesi kullanılır. O kelime şifa veren anlamını gelir.

Bir toplumda yön gösteren ve yükselmiş kişileri temsil eder Söğüt Ağacı.

Bilinen bir diğer bilgi de söğüt ağacının kehanet olarak kullanılması. Anadolu’da İskitler’in söğüt dallarını yere koyup geleceği gördüğü bilinir. Heredot bu durum için bir kehanet olduğunu belirtir.



SÖĞÜT AĞACININ FAYDALARI

Söğüt ağacı yaprağı kurutulur ve bitki çayı olarak tüketilirse egzama tedavisinde kullanılır.

Yaprakları ezildikten sonra siğil olan bölgeye sürülürse şifa verir.

Çayı ishali keser

İştah açar.

Bağırsakları kontrol altına alır.

Stresi azaltır

Bazı aspirinlerde söğüt ağacı özü kullanılır. İyi bir ağrı kesicidir.

Kan sulandırıcı özelliği vardır.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Kireçlenmeyi önler.