Söğüt Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İmzalanan protokol ile kadın kursiyerlerin yer aldığı mevcut ve yeni açılacak kurslarda kapasite geliştirme, üretim süreçlerine destek sağlama, üretilen ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sunma ve hizmet modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu vesileyle kurmayı planladıkları Kadın Kooperatifinin de temellerini attıklarını söyleyerek, "Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen, üreten ve güçlenen bir Söğüt için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.