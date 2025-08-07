Söğüt Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü!

Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü!

Söğüt Belediyesi, Söğüt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile kadın kursiyerlerin üretim, gelişim ve istihdama katılımlarını artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İmzalanan protokol ile kadın kursiyerlerin yer aldığı mevcut ve yeni açılacak kurslarda kapasite geliştirme, üretim süreçlerine destek sağlama, üretilen ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sunma ve hizmet modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

3-004.jpg

İmza töreninde konuşan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu vesileyle kurmayı planladıkları Kadın Kooperatifinin de temellerini attıklarını söyleyerek, "Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen, üreten ve güçlenen bir Söğüt için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

1.jpg

