Söğüt Belediyesinden vatandaşlara çöp konteynerinde ateş yakılmaması uyarısı

Bilecik / Serhat KAYA

Bilecik’in Söğüt Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan uyarı ile vatandaşlardan çöp konteynerlerinde ateş yakmamaları ve yanan ateşi konteynerlerin içine atmamaları istenerek, “Lütfen Duyarlı Olalım!” denildi.

Çöp konteynerlerinde ateş yakmanın sadece çevreye ve sağlığı zarar vermediği aynı zamanda yangın tehlikesi oluşturarak herkesin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanan uyarıda ayrıca bu davranışın kamu malına büyük zararlar verdiği ifade edildi.

Konteynerleri yenilemek, bakımını ve temizliğini yapmak için önemli bütçelerin ayrıldığı belirtilen uyarıda şu ifadelere yer verildi;

“Çöp konteynerlerinde ateş yakmak, yanan ateşi içine atmak, sadece çevremize ve sağlığımıza zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda yangın tehlikesi oluşturarak hepimizin güvenliğini tehdit ediyor. Üstelik bu davranış, kamu malına büyük zararlar veriyor. Belediye ekiplerimiz, halkımızın sağlığı ve çevrenin temizliği için büyük emek ve özveriyle çalışıyor. Çöp konteynerlerini yenilemek, bakımını yapmak ve düzenli temizliğini sağlamak için önemli bütçeler ayrılıyor ve uzun saatler harcanıyor.

Ancak, bu emeğe saygısızlık ederek konteynerlerde ateş yakmak hem maddi kayıplara hem de hizmetlerin aksamasına yol açıyor. Küçük bir dikkatsizlik, büyük felaketlere ve kamu kaynaklarının israfına neden olmasın.

Hep birlikte duyarlı olalım, çevremizi koruyalım ve kamu malına sahip çıkalım. Unutmayalım ki temiz ve güvenli bir çevre, ortak sorumluluğumuzdur.”