Söğüt halk plajında düzenleme

Marmaris Belediyesi, Söğüt’te bulunan halk plajını düzenleyerek daha konforlu hale getirdi. Ekipler tarafından plaja ücretsiz şemsiyeler yerleştirildi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris’te, merkeze uzak mahallelerdeki sosyal donatı alanlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda doğal güzellikleriyle dikkati çeken Söğüt Mahallesi, Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle konforlu bir halk plajına kavuştu.

Söğüt Muhtarı Yusuf Selçuk’un talebiyle, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Söğüt sahilinde kapsamlı bir temizlik işlemi gerçekleştirildi. Plaj alanı daha düzenli hale getirildi, atıklar temizlendi ve şemsiyeler yerleştirildi.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, “Marmaris’in her mahallesi bizim için aynı önemde. Sahil düzenleme çalışmalarımızı yalnızca merkezle sınırlı tutmuyor, merkeze uzak mahallelerimizin de turizmden ve belediye hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirten Söğüt Muhtarı Yusuf Selçuk ve vatandaşlar ise taleplerini yerine getiren Başkan Acar Ünlü’ye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.