Söğüt otobüs saatlerinde kış tarifesine geçildi

Bilecik’in Söğüt Belediyesinden yapılan duyuru ile 1 Ekim tarihinden itibaren otobüs saatlerinde kış tarifesine geçildiği belirtildi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Geçilen kış tarifesine göre Söğüt’ten Bilecik’e ilk sefer 07:00, son sefer ise 18:00’de, Bilecik’ten Söğüt’te ilk sefer 08:00 son sefer ise 20:15 olarak belirlendi.

Söğüt’ten Eskişehir’e ilk araç 07:00’de hareket ederken Eskişehir’den Söğüt’te ilk araç da yine 07:00’da hareket edecek. Söğüt’ten Eskişehir’e son sefer saati 18:00 iken Eskişehir’den Söğüt’te son sefer saati ise 19:30 olarak belirlendi.

Diğer yandan Söğüt’ten Bozüyük ilçesine ilk araç 08:00’de hareket ederken, Bozüyük’ten Söğüt’te ilk araç ise 09:00’da hareket edecek. Söğüt’ten Bozüyük’e son sefer 17:00, Bozüyük’ten Söğüt’te son sefer ise 18:00 olarak belirlendi.

