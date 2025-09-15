Söğüt şenliklerinde 114 kişiye sahra çadırlarında sağlık hizmeti verildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 744'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 114 kişiye sahra çadırlarında olmak üzere 23 kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Bilecik 12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen 744'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ağırlandı. Etkinlik boyunca sağlık tedbiri için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7/24 sahada aralıksız görev yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, şenlikler boyunca özveriyle görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederek, "Böylesine büyük ve anlamlı bir etkinlikte halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 Acil Sağlık personelimiz, her türlü sağlık durumuna anında müdahale ederek büyük bir özveri ve titizlikle çalıştı. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz bir şekilde sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"23 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ"

Damkacı açıklamasının devamında, "Etkinlik süresince 26. Bölge (Bilecik, Kütahya ve Eskişehir) UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri personeli, şenlik alanında kurulan sahra çadırlarında 114 kişiye tıbbi müdahalede bulundu. Müdahale edilen vakalar arasında hafif yaralanmalar, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli rahatsızlıklar yer aldı. Sahada yapılan müdahalelerle vatandaşların sağlık durumu kontrol altına alındı. Ayrıca, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından tıbbi değerlendirme sonucunda 23 kişi ambulanslarla hastanelere yönlendirildi" dedi.