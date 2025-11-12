YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valiliği koordinesinde, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. arasında, Söğüt ilçesi Kayhan Mahallesi’nde yapılacak anaokulu inşaatına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından finanse edilecek anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak anahtar teslim biçiminde tamamlanarak eğitim camiasına kazandırılacak.

Vali Faik Oktay Sözer protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Söğüt’ün eğitim altyapısını güçlendirecek bu yatırımın, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.