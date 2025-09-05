Söğütspor kupaya ilk turda veda etti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’i bu sene Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek olan Söğütspor tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupasına katıldı. Kupanın ilk turunda güçlü rakibi Bursaspor ile deplasmanda karşı kaşıya gelen Söğütspor sahadan 7-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Söğütspor bu skor ile kupadan elense de taraftarlar takıma sahip çıkarak moral verdiler. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Skor ne olursa olsun bizim için asıl kazanç; Ertuğrulgazi’nin otağından doğan Söğüt ile Osmangazi’nin şehri Bursa’yı aynı sahada buluşturmaktır. Skor unutulur ama bu gurur, bu kardeşlik ve bu dostluk daima hafızalarda kalır. Söğütspor’umuzla gurur duyuyoruz.” İfadeleri ile takımın yanında olduğunu belirtti.