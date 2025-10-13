Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Söğütspor Bölgesel Amatör Ligin ilk haftasında kendi sahasında Tavşanlı Belediyespor’u konuk etti. Maç boyunca taraftar desteğini de arkasına alan Söğütspor ikinci yarıda bulduğu göllerle sahadan galip ayrıldı.

Söğütspor’un gollerini 50. dakikada Onur Çakmakçı ve 77. dakikada Kaan Kahraman kaydetti. Söğütspor, Tavşanlı Belediyespor karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olurken, BAL ligine muhteşem bir başlangıç yapmış oldu.

Söğütspor Teknik Sorumlu Burak Horsaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle sezonun ilk maçında muhteşem bir destek veren Söğütspor taraftarına teşekkür ediyorum. Tarihimizde ilk kez yer aldığımız bu ligde, genç ve dinamik bir oyuncu grubu ile beraberiz. Tavşanlı Belediye Spor, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama biz bugün son dakikaya kadar çok büyük bir karakter ortaya koyduk. Oynayan oynamayan herkese teşekkür ediyorum. Biz güzel ve büyük bir aileyiz. İnşallah daha çok çalışıp Söğütspor'umuzu en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Bu galibiyet Söğütspor ailesine armağan olsun.” dedi.

Söğütspor bu galibiyetle 13 takımlı ligin ilk haftasında 3. sıraya yerleşirken, önümüzdeki haftayı ise BAY geçecek.