YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'i bu sene Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Söğütspor yönetimi Keçiören Belediye Bağlum Spor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile maçın hakemine tepki gösterdi.

Söğütspor Bölgesel Amatör Lig 5. grup 4. hafta maçında, Keçiören Belediye Bağlum Spor ile karşılaştı.

Söğüt ilçe stadında oynan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Keçiören Belediye Bağlum Spor ikinci yarıda bulduğu tek gol ile mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Keçiören Belediye Bağlum Spor puanını 5'e yükselterek 13 takımlı ligde 9. sırada yer alırken, Söğütspor ise 3 puan ile 11. sırada yer aldı.

Maçın ardından ise Söğütspor yönetimi hakemlere sert tepki gösterdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada zor şartlarda mücadele eden Söğütspor'un bugün oynan maçta penaltısının verilmediği ve maçın hakeminin art niyetli yönetim sergileyerek sıralı hatalara imza attığı iddia edildi.

MHK ve sistemin TFF tarafından bir an önce alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Spor Kamuoyuna

Zor şartlarda mücadele ettiğimiz BAL Ligi'nde, en büyük sorunu teşkil eden MHK ve hakemler, bugün de sahne aldı.

Keçiören BLD. Bağlum ile evimizde oynadığımız maçın hakemi Mehmet Ali Şöhmelioğlu, ne yazık ki akıl dışı, sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır.

Takımımızın lehine olan özellikle penaltı pozisyonlarını görmezden gelmesi, büyük bir art niyetin göstergesidir.

Söğütspor Kulübü olarak her fırsatta adil oyun vurgusu yapmamıza rağmen mevcut MHK, düzeninde bir değişim olmadığı ve olmayacağı açıktır.

Bizim gibi kulüplerin elleri, ayakları bağlı mücadele etmek zorunda olduğu futbol camiamızda, Söğütspor olarak sisteme itirazımızı yüksek sesle haykıracağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz.

Söz konusu hakemin taraflı tavırlarını kamu vicdanına bırakıyor, bir an evvel MHK sisteminin TFF tarafından ele alınmasını beklediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Söğütspor Kulübü"