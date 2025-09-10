Söğütspor’un BAL Ligindeki grubu ve rakipleri belli oldu

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 futbol sezonunda 145 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'de grupların belli olduğunu duyurdu.

Buna göre Söğütspor 14 takımın bulunduğu 5. Grupta yer aldı. Söğütspor’un grubunda Ankara, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Yalova illerini temsil eden BAL ligi takımları bulunuyor.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta bulunan takımların isimleri ise şöyle;

Federasyondan yapılan açıklamada, 14'lü ve 15'li 5'er grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlamasının planlandığı açıklandı.