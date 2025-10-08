YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’i bu yıl BAL Liginde temsil edecek olan Söğütspor, yıllardır altyapı sorumluluğu görevini yürüten Burak Horsaoğlu'nun takımın teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Söğütspor yönetimi yeni sezonda Burak Horsaoğlu'na başarılar dilerken, Horsaoğlu'ndan yeni sezon öncesi açıklamalar geldi.

Horsaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"2025 - 2026 sezonun da futbolun insanlar için keyif veren bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle fair play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu, 'mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu' bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyorum.

Kampla ilgili genel olarak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Açıkçası çok güçlü bir aile kurmaya çalışıyoruz. İyi bir aile yaratmaya çalışıyoruz. Herkes çok iyi çalıştı kamp boyunca. Bundan dolayı çok mutluyum.

Hazırlık maçlarımızda takımımız sahada gösterdiği mücadele ve oyun anlayışıyla tarihinde ilk defa mücadele edeceği Bal liginde taraftarlarımıza ve izleyenlere seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar izleteceğinin örnekleri bütün hazırlık maçlarında gösterdi. Bütün oyuncu grubumuz hazırlık maçlarında gösterdikleri performansları ile yeni sezon için hazır durumda bulunuyor.

Takımımız tarihinde ilk defa mücadele edeceği Bal liginde mütevazi kadrosu ile sezonu play off hattında bitireceğinden taraftarımızın şüphesi olmasın.

Yeni sezonun tüm camiamıza ve kulüplerimize hayırlı olmasını sakatlıksız, kazasız ve belasız bir sezon olmasını diliyorum."