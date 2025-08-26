Söğütspor’un Ziraat Türkiye Kupasındaki maçının tarih ve saati belli oldu

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz gün çekilen kuralar ile Ziraat Türkiye Kupasının 1. tur maçlarında eşleşmeler belli olmuş ve Bilecik’i tarihinde ilk kez BAL Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasında temsil edecek olan Söğütspor’un rakibi Bursaspor olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupasının ilk tur maçlarının oynanacağı tarih ve saatlerini de duyurdu. Buna göre Söğütspor’un Bursaspor ile Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynayacağı 1. tur eleme maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak.