Söğütspor’un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibi Bursaspor

Tarihinde ilk kez bu sene Bilecik’i Ziraat Türkiye Kupası ve BAL Liginde temsil edecek olan Söğütspor’un kupadaki rakibi Bursaspor oldu.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Ziraat Türkiye kupasında ilk tur eşleşmeleri belli olurken Bilecik’i kupada temsil edecek olan Söğütspor’un rakibi Bursaspor oldu. İlk tur maçları 2-3-4 Eylül tarihlerinden oynanacak. Söğütspor’un Bursaspor ile oynayacağı ilk tur maçı Bursaspor’un sahasında oynanacak.

Kupadaki eşleşmelerin belli olmasının ardından bir açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut. “Bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı. Dünümüzden bugünümüze; kulüp başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, futbolcularımıza, altyapıdan yetişen gençlerimize ve her daim yanımızda olan fedakâr taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Söğütspor sadece bir futbol kulübü değildir; geçmişi, emeği, alın teri ve büyük bir sevdayı temsil eder. Bizler inanıyoruz ki, bu yolculuk daha güzel günlerin habercisi olacak.” dedi.

