YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlama programı belli oldu.

28 Ekim Salı günü (Bugün) saat 13:00’de Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulması ile başlayan olan Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları, saat 13:15’de Kaymakam Murat Yayabaşı tarafından Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile devam etti. Saat 20:25’te ise Hükümet Konağı önünden başlayıp Ertuğrul Gazi Türbesi önünde sona erecek olan Fener Alayı yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş sonunda Ertuğrul Gazi Türbesi önünde katılımcılara şifalı pilav ikram edilecek.

29 Ekim Çarşamba günü ise Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanında saat 10:00’da Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılının coşku ile kutlanacağı Bayram Töreni düzenlenecek.