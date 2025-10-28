YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 3. 'sü düzenlenen Cumhuriyet Halk Koşusuna katılım yoğun oldu.

Ertuğrul Gazi Türbesinden başlayıp Hükümet Konağı önünde sona eren halk koşusu Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu halk koşusu, “yıldız kızlar”, “yıldız erkekler”, “genç kızlar”, “genç erkekler”, “büyük kadınlar”, “büyük erkekler”, “veteran kadınlar” ve “veteran erkekler” kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesi ile son buldu..

Söğüt'te düzenlenen hak koşusuna Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.