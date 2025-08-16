Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi

Serhat Kaya/ Bilecik

Bilecik’in Söğüt ilçesinde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Söğüt Belediyesi ilçede düzenli olarak çöp konteynerlerini yıkayarak daha temiz olmalarını sağlıyor.

Belli bir programa göre düzenli olarak yıkanan konteynerler hem çevreye koku yaymıyor hem de vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Söğüt Belediyesinden konteynerlerin temizliği ile ilgili yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde bulunan çöp konteynerleri, ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Kötü koku ve çevre kirliliğini önlemek, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” denildi.