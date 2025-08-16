Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde vatandaşlara daha hijyenik bir yaşam alanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Söğüt Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayarak temizliğini sağlıyor.

Serhat Kaya/ Bilecik

Bilecik’in Söğüt ilçesinde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Söğüt Belediyesi ilçede düzenli olarak çöp konteynerlerini yıkayarak daha temiz olmalarını sağlıyor.

cop1.jpg

Belli bir programa göre düzenli olarak yıkanan konteynerler hem çevreye koku yaymıyor hem de vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Söğüt Belediyesinden konteynerlerin temizliği ile ilgili yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde bulunan çöp konteynerleri, ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Kötü koku ve çevre kirliliğini önlemek, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” denildi.

Son Haberler
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Guardiola Pereira'yı fena mat etti
Guardiola Pereira'yı fena mat etti