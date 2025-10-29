YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Cumhuriyetin ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü, Hükümet Konağı Meydanı’ndan başlayarak marşlar eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne kadar devam etti.

Yürüyüşe Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılarak Söğüt’te Cumhuriyet coşkusu hep birlikte yaşandı.