YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusuna katılım için kayıtlar 16-26 Ekim tarihleri arasında Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yaptırılabilecek.

27 Ekim Pazartesi günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek Cumhuriyet Koşusu, Ertuğrul Gazi Türbesinden başlayıp Söğüt kaymakamlığı önünde sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu ile ilgili yapılan duyuruda, "Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak, adımlarımızı aynı heyecanla atmak için sizleri de bu anlamlı koşuya davet ediyoruz" denildi.