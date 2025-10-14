YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından sağlanan sanayi tipi dikiş makineleri ve overlok makineleri ile Giyim Üretimi Dersliği açıldı.

Açılış programına Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. yetkilileri; Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü Ebru Doğutepe, İşletme Direktörü İhsan Demirtaşoğlu ve Halkla İlişkiler Şefi Samet Demir katıldı.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından sağlanan 10 adet tam otomatik sanayi tipi dikiş makinesi ve 2 adet tam otomatik overlok makinesi desteğiyle kurulan atölye, kadınların üretime katılımını güçlendirecek önemli bir adım oldu.