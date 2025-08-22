Söğüt’te hastane yoluna sıcak asfalt dökümü yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt’te hastane yoluna sıcak asfalt dökümü yapıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde hastane yoluna sıcak asfalt dökülerek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde hastane yoluna sıcak asfalt dökülerek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı.

Söğüt’te bulunan hastane yolunun zamanla bozulan kısımları yenileyerek yol baştan sona sıcak asfaltla kaplandı. Bilecik İl Özel İdaresinin destekleriyle tamamlanan çalışma sayesinde vatandaşlar için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, “Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, Söğüt’ümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Son Haberler
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?