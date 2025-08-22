Söğüt’te hastane yoluna sıcak asfalt dökümü yapıldı

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde hastane yoluna sıcak asfalt dökülerek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı.

Söğüt’te bulunan hastane yolunun zamanla bozulan kısımları yenileyerek yol baştan sona sıcak asfaltla kaplandı. Bilecik İl Özel İdaresinin destekleriyle tamamlanan çalışma sayesinde vatandaşlar için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, “Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, Söğüt’ümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.