Söğüt’te ilk kez düzenlenen Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Turnuvaya Söğütspor’un yanı sıra Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Afyon’dan toplam 8 takım, 160 sporcu ve antrenör katıldı. 400’ü aşkın veli ve sporseverin desteğiyle Söğüt’te adeta bir futbol şöleni yaşandı.

Ödül töreninde, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant ve Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz, genç sporcuların heyecanına ortak oldular.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Böylesine büyük bir organizasyona emek veren başta Söğütspor Altyapı Teknik Sorumlusu Burak Horsaoğlu ile altyapıdan sorumlu kulüp yöneticilerimiz Ertuğrul Yıldızlı, Özcan Akan, Volkan Uçar ve Zafer Şubaşıoğlu’na teşekkür ederiz.

Ayrıca katkı sağlayan ve tribünleri doldurarak turnuvamıza coşku katan herkese minnettarız. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz.” denildi.