Söğüt’te ilk kez düzenlenen Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt Belediyesi, Söğütspor Futbol Akademisi ve Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede ilk kez düzenlenen Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Turnuvaya Söğütspor’un yanı sıra Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Afyon’dan toplam 8 takım, 160 sporcu ve antrenör katıldı. 400’ü aşkın veli ve sporseverin desteğiyle Söğüt’te adeta bir futbol şöleni yaşandı.

2-012.jpg

Ödül töreninde, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant ve Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz, genç sporcuların heyecanına ortak oldular.

3-007.jpg

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Böylesine büyük bir organizasyona emek veren başta Söğütspor Altyapı Teknik Sorumlusu Burak Horsaoğlu ile altyapıdan sorumlu kulüp yöneticilerimiz Ertuğrul Yıldızlı, Özcan Akan, Volkan Uçar ve Zafer Şubaşıoğlu’na teşekkür ederiz.

4-003.jpg

Ayrıca katkı sağlayan ve tribünleri doldurarak turnuvamıza coşku katan herkese minnettarız. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz.” denildi.

5-002.jpg

6-001.jpg

7-002.jpg

8.jpg

9-001.jpg

