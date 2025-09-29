Söğüt’te İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası etkinliği

Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt’te İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası etkinliği

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası” kapsamında, Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi iş birliğiyle öğrencilere yönelik yangın güvenliği etkinliği gerçekleştirildi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un da katılım sağladığı programda, öğrencilere yangından korunma yöntemleri ve ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sırasında yangın çeşitlerini daha etkili şekilde anlatmak amacıyla 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi kullanıldı. Öğrencilerin ilgisini çeken bu deneyimin yanı sıra bilgilendirici broşür ve boyama kitapları da dağıtıldı.

Söğüt Belediyesinden etkinlik sonrası yapılan açıklamada, “Bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye ve kıymetli ekibine, Söğüt Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personelimize teşekkür ederiz.” denildi.

