Söğüt’te İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası etkinliği

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un da katılım sağladığı programda, öğrencilere yangından korunma yöntemleri ve ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sırasında yangın çeşitlerini daha etkili şekilde anlatmak amacıyla 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi kullanıldı. Öğrencilerin ilgisini çeken bu deneyimin yanı sıra bilgilendirici broşür ve boyama kitapları da dağıtıldı.

Söğüt Belediyesinden etkinlik sonrası yapılan açıklamada, “Bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye ve kıymetli ekibine, Söğüt Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personelimize teşekkür ederiz.” denildi.