YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kurumlar arası masa tenisi turnuvası düzenlenecek.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin 22 Ekim saat 17:00”ye kadar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kayıt yaptırabileceği turnuva 27-28 Ekim tarihlerinde saat 18:00’de Söğüt Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilecek.

Söğüt Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruda “Rekabetin, eğlencenin ve dostluğun buluştuğu bu özel organizasyona tüm kurumlarımızı bekliyoruz.” denildi.