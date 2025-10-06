"Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi" genişliyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Söğüt’e bağlı Geçitli Köyünde üreticilerle buluştu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nü ziyaret ederek köy muhtarı ve bölge üreticileriyle bir araya geldi. Ziyarette, köyün tarımsal potansiyeli, sürdürülen çalışmalar ve özellikle İyi Tarım Uygulamaları konusunda kapsamlı bir bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Bakanlık destekleriyle hayata geçirdiği "Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi" oldu.

2024 yılında Geçitli ve Çaltı köylerinde 4 üreticiyle pilot olarak başlatılan proje şu anda Geçitli Köyü'nde 7 ve Hamitabat Köyü'nde 3 üretici olmak üzere, toplam 10 üretici ile başarıyla sürdürülüyor.

Proje ile Hedeflenenler

Bu önemli proje ile bölge tarımında şu hedeflere ulaşılması amaçlanıyor:

İyi Tarım Uygulamaları modelinin Bilecik genelinde yaygınlaştırılması.

Tarımsal hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin daha etkin ve uygulanabilir hale getirilmesi.

Tarımsal üretim süreçlerinden kaynaklanan atık miktarının en aza indirilmesi.

Üretilen ürünlerin sahip olduğu sertifikalar sayesinde ulusal pazarlarda daha kolay satılabilmesi.

Tüketici için sağlıklı ve kontrollü gıda üretiminin artırılması.

Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanarak kayıt altına alınması.

Bölge çiftçisinin çevre dostu üretim modellerini benimsemesinin teşvik edilmesi.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerle yaptığı görüşmede, projenin sadece marul üretimine değil, tüm tarımsal faaliyetlere örnek teşkil edeceğini ve Bilecik tarımının geleceği için bu tür uygulamaların kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.