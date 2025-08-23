Söğüt’te ulaşımda yeni dönem: Hastane yolu yenilendi

Kaynak: İHA
Söğüt’te ulaşımda yeni dönem: Hastane yolu yenilendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane yolunda baştan sona sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Zamanla bozulan yol, İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Söğüt Belediyesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, hem trafik güvenliği artırıldı hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yolun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Bu proje ile hem ulaşım kolaylaştı hem de hastaneye erişim daha güvenli hale geldi. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Söğüt'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Haberler
Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!
Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!
Kayıp şehirler yeniden konuşuyor! Unutulmuş medeniyetin izleri
Kayıp şehirler yeniden konuşuyor! Unutulmuş medeniyetin izleri
Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi
Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi
Kütahya’da 7 ayda 5 bin 553 gıda denetimi yapıldı
Kütahya’da 7 ayda 5 bin 553 gıda denetimi yapıldı
Japonya’dan okyanusları kurtaran robot balık devrimi
Japonya’dan okyanusları kurtaran robot balık devrimi