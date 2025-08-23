Söğüt’te ulaşımda yeni dönem: Hastane yolu yenilendi

Zamanla bozulan yol, İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Söğüt Belediyesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, hem trafik güvenliği artırıldı hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yolun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Bu proje ile hem ulaşım kolaylaştı hem de hastaneye erişim daha güvenli hale geldi. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Söğüt'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.