Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik’in Söğüt ilçesinde İYİ Parti 4. Olağan İlçe Kongresi yapılırken, mevcut Başkan Yakup Erdem yeniden Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
İYİ Parti Söğüt 4. Olağan İlçe Kongresi partinin ilçe Başkanlığı binasında yapıldı. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan kurulunun oluşumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Kongrede tek liste ile seçime güren mevcut Başkan Yakup Erdem yeniden seçilerek güven tazeledi.
İyi Parti’nin Söğüt 4. Olağan Kongresine Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Nurten öz, Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Gölpazarı İlçe Başkanı Mustafa Baytok ve partililer katıldı.